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NewDayNews.ru

Пятница, 13 января 2023, 01:45 мск

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Белый дом ушел от прямого ответа, будут ли поставлены Украине танки Abrams

Джон Кирби, скриншот видео defense.gov

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби на брифинге в четверг, 12 января, заявил, что США намерены наилучшим образом отвечать на потребности Украины при выделении военной помощи, – сообщает РИА Новости.

Комментируя возможное предоставление танков Abrams, Кирби сказал: «Соединенные Штаты продолжат предоставлять помощь для безопасности наилучшим образом, отвечая потребностям украинцев. Я не намерен опережать решения президента Джо Байдена. …На тот случай, если США будут не в состоянии удовлетворить потребности Киева, Вашингтон работает с союзниками и партнерами для предоставления необходимой поддержки».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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