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NewDayNews.ru

Пятница, 13 января 2023, 01:45 мск

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Артемовск взят в оперативное окружение

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в четверг, 12 января, заявил, что российские Вооруженные силы взяли в оперативное окружение Артемовск (Бахмут), – сообщает 1 канал.

В эфире телеканала Кимаковский сказал: «Город (Артемовск) сейчас в оперативном окружении, с двух сторон формируются наши серьезные кулаки, которые делают охват города. Уже практически вокруг Артемовска тоже плотно работает наша артиллерия».

Донецк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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