Заявление о призыве неслуживших 30-летних граждан «не связано с реальностью»

Председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов в пятницу, 13 января, заявил, что заявления о том, что ранее неслуживших россиян старше 30 лет будут отправлять на военные сборы для получения военно-учетной специальности, не связаны с реальностью, – сообщает РБК.

Картаполов, в частности, сказал: «Это мечты Виктора Ивановича Соболева, не связанные с реальностью никоим образом».

Об идее призывать граждан старше 30 лет, а также тех, кто находится в запасе и не имеет военно-учетной специальности, на военные сборы после изменения призывного возраста ранее сообщал депутат, член комитета по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Напомним, накануне в интервью «Парламентской газете» глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов говорил о том, что переход на новую систему призывного возраста в России может начаться уже в весенний призыв, допускал. Он пояснял, что на первых порах призыв может осуществляться по «смешанному типу», то есть под него будут подпадать люди в возрасте от 18 до 30 лет. Переход на новую систему, по его словам, может занять от года до трех лет.

«Окончательное решение по функционированию новой системы призыва остается за минобороны», – подчеркнул в интервью Картаполов.

Москва, Иван Бабурин

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