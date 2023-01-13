Шольц: В вопросе поставок Киеву танков поспешных решений не будет

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани в пятницу, 13 января, заявил, что в вопросе поставок Киеву немецких танков Германия поспешных решений не будет, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о поставках немецких танков Leopard 2 Киеву, Шольц сказал: «Германия всегда принимает решения о поддержке Украины в тесной координации со своими друзьями и союзниками. И мы будем придерживаться этого принципа. Германия не будет делать взволнованных заявлений или поспешных высказываний из-за необходимости сказать что-то в течение 10 минут. Не будет и поспешных решений по таким серьезным темам, которые связаны с войной и миром, с безопасностью ФРГ и Европы. Мы всегда действуем в тесной координации и тщательно выбираем каждый шаг».

«Германия уже оказала существенную помощь Украине. Мы будем делать все для того, чтобы Германия и дальше оказывала поддержку Украине, это важное сообщение. Не только нашим друзьям с Украины, которые борются за целостность и суверенитет своей страны, но и России: мы будем это делать столько, сколько необходимо», – отметил канцлер Германии.

Берлин, Иван Бабурин

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