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Пятница, 13 января 2023, 20:09 мск

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В минобороны рассказали подробности об операции по освобождению Соледара

Фото: РИА «Новый День»

Минобороны РФ в пятницу, 13 января, сообщило, что наступательные действия, завершившиеся разгромом украинских войск и овладением Соледара, осуществлялись разнородной группировкой российских войск (сил) по единому замыслу и плану, предусматривавшему решение комплекса боевых задач, сообщило.

В сообщении оборонного ведомства говорится, что «боевые задачи включали блокирование города с севера и юга, изоляцию района боевых действий, воспрещение переброски в город противником резервов из соседних районов и пресечение выхода украинских подразделений из Соледара, а также огневую поддержку наступления штурмовой авиацией и артиллерией».

«Что касается непосредственного штурма кварталов Соледара, оккупированных украинскими войсками, то данная боевая задача была успешно решена самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов «Вагнера», – заявили в минобороны.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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