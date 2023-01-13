Фон дер Ляйен заявила, что первый транш помощи от ЕС Киев получит уже в январе

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном перед началом председательства Швеции в Евросоюзе в Кируне в пятницу, 13 января, заявила, что первый транш финансовой помощи Украине от ЕС в 2023 году поступит уже в январе, – сообщает ВВС.

В Ходе своего выступления фон дер Ляйен сказала: «Первый транш финансовой помощи от ЕС в 2023 году, в 18 миллиардов долларов, поступит Украине уже в январе и будет крупнейшим траншем помощи ЕС стране-партнеру. В феврале Украину посетит коллегия ЕС для встречи с правительством. Доклад коллегии по реформам в странах-кандидатах на вступление в ЕС, который выйдет осенью, будет для Евросоюза следующим важным шагом в процессе вступления Украины».

В свою очередь, премьер-министр Швеции заявил, что «первая устная оценка выполнения Украиной условий в качестве страны-кандидата в Европейский союз будет дана этой весной, а основная, формальная – осенью».

Кируна, Иван Бабурин

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