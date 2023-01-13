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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 13 января 2023, 20:53 мск

Новости Политика

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Украина просит танки Abrams еще и у Австралии

Фото: РИА «Новый День»

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко обратился к австралийскому правительству с призывом передать Киеву танки M1 Abrams, – пишет в пятницу, 13 января, издание Australian Financial Review.

Сообщается, что украинский посланник в Австралии обратил внимание Канберры, что «Украина нуждается в танках M1 Abrams, бронетранспортерах, боеприпасах, беспилотниках, телекоммуникационное оборудование».

Канберра, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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