Израиль прекращает выплаты украинским репатриантам

Правительство Израиля перестает выплачивать, начиная с февраля новым репатриантам с Украины «пособие на адаптацию», которое было утверждено предыдущим правительством для репатриантов из этих стран, приехавших после начала конфликта на Украине, – сообщает издание Haaretz.

Согласно информации издания, израильское министерство алии и интеграции не намерено продлевать распоряжение, согласно которому выплаты, санкционированные израильским правительством в апреле 2022 года для «помощи иммигрантам из Украины, которые в короткие сроки уехали в Израиль без своих вещей, также будут постепенно прекращены для десятков тысяч других иммигрантов в ближайшие месяцы».

«В общей сложности 23 940 иммигрантов получили хотя бы одно ежемесячное пособие с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года, и что по состоянию на следующий месяц 26 300 нынешних получателей так называемого «гранта на адаптацию» перестанут его получать», – пишет Haaretz.

Также сообщается, что «министерство алии и интеграции столкнулось с дефицитом в размере 20 миллионов шекелей (5,9 млн. долларов США) для выплат декабрьских платежей, которые не были выплачены из-за отсутствия текущего утвержденного финансирования».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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