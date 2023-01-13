Актер Смольянинов* и музыкальный критик Троицкий* признаны иноагентами

Министерство юстиции РФ в пятницу, 13 января, добавило в реестр иноагентов актера Артура Смольянинова* и журналиста и музыкального критика Артемия Троицкого*, – сообщили в ведомстве.

Из материалов министерства следует, что кроме Смольянинова* и Троицкого*, в реестр иноагентво включены Сергей Кирсанов*, Анатолий Фурсов*, Сергей Ухов*, Александр Шелест* и Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ТЕНЕС»*, учрежденное ранее включенным в реестр иноагентов журналистом Михаилом Зыгарем*.

*Организация (физлицо) признана в России иностранным агентом

Москва, Иван Бабурин

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