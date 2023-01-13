Польша передала в Генассамблею ООН письмо о требовании репараций с Германии

Официальный представитель председателя Полина Кубиак Генассамблеи ООН на пресс-конференции в пятницу, 13 января, заявила, что постпред Польши при ООН передал председателю письмо, касающееся требования Варшавы к Берлину по выплате репараций за понесенный ущерб во время Второй Мировой войны, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Кубиак сказала: «Председатель ГА ООН Чаба Короши сегодня встретился с постпредом Польши Кшиштофом Шцерски. Постпред поделился письмом о репарациях, касающихся Второй мировой войны»

Напомним, что ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик сообщил, что Варшава обратилась еще и американский Конгресс с просьбой помочь получить репарации от Германии.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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