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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 13 января 2023, 23:55 мск

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Венгрия отказалась пропускать через свою территорию танки НАТО для Украины

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на брифинге в пятницу, 13 января, завил, что его страна не намерена предоставлять свою территорию для поставок танков «Leopard 2» странами НАТО для Украины, – сообщает венгерское издание Hirado.

В ходе брифинга Гуйяш, в частности, сказал: «Относительно вопроса о политических голосах, лоббирующих войну, о том, что они требуют танков Leopard 2 для Украины – Венгрия имеет особое геополитическое положение и возможность отстаивать национальные интересы. Венгрия могла бы поставлять оружие на Украину только через Закарпатье, где до сих пор проживает более ста тысяч венгров, но цель правительства – как можно дольше защищать Закарпатье от войны».

«Правительства каждой страны-члена НАТО самостоятельно принимают решение, насколько они хотят поддерживать Украину. Однако если государство-член НАТО вмешается в войну, это приведет к началу третьей мировой войны», – подчеркнул глава канцелярии премьер-министра Венгрии.

Будапешт, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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