США и Япония договорились вводить санкции против России и «непоколебимо» поддерживать Украину

Премьер Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден по итогам саммита в пятницу, 13 января, заявили, что продолжат непоколебимо поддерживать Украину и однозначно осуждают гипотетическое применение ядерного оружия Россией, – сообщают СМИ.

В распространенном совместном заявлении лидеров Японии и США говорится: «Объединившись, мы будем продолжать вводить против РФ санкции, непоколебимо оказывая поддержку Украине. Мы однозначно заявляем, что любое применение Россией ядерного оружия на Украине стало бы враждебным и ничем не оправданным враждебным актом против всего человечества».

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Вашингтон, Иван Бабурин

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