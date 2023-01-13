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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 13 января 2023, 23:55 мск

Новости Политика

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США и Япония договорились вводить санкции против России и «непоколебимо» поддерживать Украину

Фото: pixabay.com

Премьер Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден по итогам саммита в пятницу, 13 января, заявили, что продолжат непоколебимо поддерживать Украину и однозначно осуждают гипотетическое применение ядерного оружия Россией, – сообщают СМИ.

В распространенном совместном заявлении лидеров Японии и США говорится: «Объединившись, мы будем продолжать вводить против РФ санкции, непоколебимо оказывая поддержку Украине. Мы однозначно заявляем, что любое применение Россией ядерного оружия на Украине стало бы враждебным и ничем не оправданным враждебным актом против всего человечества».

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Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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