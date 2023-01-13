КНР: Поставки оружия на Украину приведут к еще большей конфронтации

Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь в пятницу, 13 января, на заседании Совета Безопасности заявил, что поставки оружия на Украину приведет к еще большей конфронтации и усугубит конфликт, – сообщает ТАСС.

Во время своего выступления китайский дипломат сказал: «Международное сообщество, особенно страны, имеющие большое влияние на текущую ситуацию, должно способствовать диалогу между Россией и Украиной с целью мирного урегулирования кризиса. Ужесточение санкций или поставки вооружений грозят тем, что ситуацию будет все сложнее урегулировать, а также могут привести к усилению конфронтации».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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