российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 14 января 2023, 00:56 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

КНР: Поставки оружия на Украину приведут к еще большей конфронтации

Фото: un.org

Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь в пятницу, 13 января, на заседании Совета Безопасности заявил, что поставки оружия на Украину приведет к еще большей конфронтации и усугубит конфликт, – сообщает ТАСС.

Во время своего выступления китайский дипломат сказал: «Международное сообщество, особенно страны, имеющие большое влияние на текущую ситуацию, должно способствовать диалогу между Россией и Украиной с целью мирного урегулирования кризиса. Ужесточение санкций или поставки вооружений грозят тем, что ситуацию будет все сложнее урегулировать, а также могут привести к усилению конфронтации».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия,