Мадуро заявил о возможности создания блока союзников Латинской Америки, Китая и России

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления в Национальной ассамблее (парламенте) предложил создать в Латиноамериканском регионе политического блока союзников России и Китая, – сообщает в пятницу, 13 января, издание «Антагониста».

В частности, лидер Венесэлы сказал: «Настает новое время, особое время для того, чтобы объединить усилия и пути Латинской Америки и Карибского бассейна, чтобы приблизиться к созданию мощного блока политических сил, экономической мощи, которая будет разговаривать с миром.

Такой политический блок мог бы стать новым полюсом силы совместно с Китаем и Россией. Это сообщество разделяло бы общие цели, о которых говорит наш старший брат Си Цзиньпин: человечества, объединенного общей судьбой. Или построения многополярного и многоцентричного мира, о котором говорит наш старший брат Владимир Путин. Чтобы этот мир наступил, нужен единый и развитой латиноамериканский и карибский блок».

«Я говорил об этом по телефону с президентом Бразилии Лулой да Силвой, лично обсуждал с президентом Колумбии Густаво Петро, с президентом Аргентины Альберто Фернандесом», – отметил Николас Мадуро.

Каракас, Иван Бабурин

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