Небензя рассказал, в каком случае целей СВО на Украине можно достичь мирным путем

Постоянный представитель Росси при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза в пятницу, 13 января, заявил, что Россия готова к сценарию, при котором целей СВО можно было бы достигнуть мирным путем, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления Небензя сказал: «Закончить СВО можно будет лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России и когда закончится дискриминация русскоязычного населения этой страны. Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, мы к такому сценарию готовы, если же нет, то все поставленные задачи будут достигнуты военным путем».

Кроме того, российский дипломат назвал продвигаемую Украиной инициативу «мирного саммита» пропагандисткой пустышкой.

«Это прежде всего попытка понравиться западной публике, задающей все более неудобные вопросы о том, куда идут выделяемые Киеву деньги», – заявил Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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