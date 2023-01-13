Россия запросила заседание Совбеза ООН по ситуации с канонической Православной Церковью на Украине

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя запросил проведение заседания Совета Безопасности в связи с ситуацией, складывающейся на Украине вокруг канонической Православной церкви, – сообщают СМИ.

В ходе заседания Совбеза в пятницу, 13 января, Небензя сказал: «В последнее время к преследованиям инакомыслящих и лидеров оппозиции добавилось еще стремление уничтожить единственную каноническую церковь на Украине – Украинскую православную церковь. Последствия от таких действий для регионального мира и безопасности могут быть самыми серьезными, поэтому мы считаем, что эта ситуация заслуживает пристального внимания членов Совета безопасности».

Со своей стороны зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале написал: «В качестве докладчика мы хотели бы пригласить представителя Московского Патриархата».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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