Путин обсудил с Эрдоганом обмен пленными между Россией и Украиной

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 16 января, в телефонном разговоре обсудили вопрос обмена пленными между Россией и Украиной, в первую очередь ранеными, – сообщили в Кремле.

В сообщении пресс-службы Кремля говорится: «Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. В частности, по инициативе турецкой стороны и с учётом недавних контактов в Анкаре уполномоченных России и Украины по правам человека затронут вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными. Владимир Путин обратил внимание на деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров, наращивающих объёмы передаваемых вооружений и военной техники. Примером лицемерной политики Киева стало неприятие предложения прекратить огонь на период православного Рождества».

Также, главы двух государств обсудили ход реализации «пакетных» стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России»

«С обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее комплексное развитие российско-турецкого сотрудничества. В числе приоритетов – взаимодействие в сфере энергетики, включая поставки российского природного газа и создание в Турции регионального газового «хаба», – говорится в сообщении Кремля.

Москва, Иван Бабурин

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