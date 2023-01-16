В ЕС заявили, что мнение венгров, выступивших против антироссийских санкций, никого не волнуют

Пресс-секретарь главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Петер Стано на брифинге в Брюсселе в понедельник, 16 января заявил, что в ЕС знакомы с итогами национальной консультации в Венгрии об отношении граждан к санкциям против России и напоминают, что санкции утверждаются всеми странами Евросоюза единогласным решением, – сообщают СМИ.

В ходе своего общения с журналистами представитель главы европейской дипломатии сказал: «Мы, конечно, говорили об этой консультации, а также и о низкой явке на нее. Все эти решения (о применении санкций к РФ, – прим.ред.)были единогласно приняты государствами-членами. К настоящему времени принял 9 пакетов санкций в отношении. России 27 государств-членов оказывают Украине финансовую и военную поддержку, все больше осуществляя давление на Россию, и они продолжат применять санкции, если понадобится реагировать».

Напомним, что в минувшую субботу, 14 января, власти Венгрии опубликовали итоги национальной консультации в стране, в ходе которой около 97% участвовавших граждан выразили несогласие с санкциями Евросоюза в отношении России.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»