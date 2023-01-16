Бербок призвала к созданию «спецтрибунала для российских лидеров»

Глава МИД Германии Анналена Бербок во время выступления в Гаагской академии международного права в понедельник, 16 января, призвала к созданию специального трибунала для судебного преследования российских лидеров за проведение специальной военной операции на Украине, – сообщает Deutsche Welle.

В своей программной речи в Гаагской академии международного права Бербок, в частности, заявила: «Война России против Украины – это и война против международного права. Президент России Владимир Путин попирает самые элементарные основы международного права, которые объединяют все народы».

Как сообщат DW, перед вылетом из Берлина в Гаагу, глава германской дипломатии заявляла следующее: «Кассетные бомбы по мирным жителям, пыточные камеры в темных подземельях, тысячекратные похищения украинских детей, противоправная и свирепая ярость России в Украине и жестокость войны нельзя оправдать ничем».

Гаага, Иван Бабурин

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