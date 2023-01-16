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Понедельник, 16 января 2023, 20:00 мск

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Российский истребитель сопроводил над Балтийским морем германский самолет-разведчик

Фото: Минобороны РФ

Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ в понедельник, 16 января, сообщил, что российский истребитель сопроводил военный самолет Германии над Балтийским морем, соблюдая международные нормы и без опасного сближения.

В сообщении НЦУО, в частности, говорится: «Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии и сопроводил его над акваторией Балтийского моря. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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