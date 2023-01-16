На совещании НАТО на базе в Рамштайне будут обсуждать поставки танков Leopard на Украину

Министр обороны Финляндии Микко Савола в понедельник, 16 января, заявил, что в повестке дня совещания НАТО по поставкам оружия Украине на базе «Рамштайн» 20 января будут поставки танков Leopard для Украины, – сообщает Reuters.

В частности, Савола сказал: «Власти Финляндии готовы участвовать в совместной с союзниками программе вооружения Сил обороны Украины танками немецкого образца, но передать их ВСУ без одобрения Берлина не могут, как и Польша, и некоторые другие страны. От ведущей роли Германии во многом зависит, как мы поступим с этими Leopard. Для их передачи нужно немецкое разрешение на реэкспорт».

Следует отметить, что Германия пока не дала официального согласия на поставки своих танков на Украину.

Ранее сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию предоставить Украине все виды вооружений, заявив, что «поражение Украины в войне станет прелюдией к Третьей мировой войне».

Хельсинки, Иван Бабурин

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