Лондон отправит в Киев своих «Бульдогов»

Министр обороны Британии Бен Уоллес во время выступления в палате общин с заявлением по Украине в понедельник, 16 января, сказал, что Соединенное королевство предоставит Украине бронетранспортеры Bulldog, в рамках передачи 100 единиц бронетехники, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Уоллес сказал: «Еще 100 бронированных транспортных средств будут отправлены, включая бронетранспортеры Bulldog. На Украину также будет направлена техника для расчистки минных полей и наведения мостов стоимостью 20 миллионов фунтов. Также буду переданы десятки беспилотных летательных аппаратов для поддержки артиллерии и управляемые ракеты семейства GMLRS и ПЗРК Starstreak. Эти поставки могут привести к изменению хода конфликта на Украине и вытеснить российские войска с территории».

Лондон, Иван Бабурин

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