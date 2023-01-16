Кадыров: Если противники России – мировое сообщество, то на Украине идет Третья мировая

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в понедельник, 16 января, заявил, что если принять во внимание то, что противники России являются мировым сообществом, то конфликт на Украине можно считать третьей мировой войной, – сообщает РИА Новости.

В ходе прямого эфира в социальной сети своего помощника Кадыров сказал: «Если взять те европейские государства, которые участвуют сегодня в (конфликте на Украине, прим. ред.), это НАТО, блок НАТО и другие сопутствующие государства, если мы будем называть эти... государства мировым сообществом, то можно сказать, это третья мировая война.

«В военных событиях не принимают участие такие крупные государства, как Китай, Индия, Пакистан. Сколько у них вооружения, сколько людей... Если посмотреть, то ситуация, которая происходит на территории европейских государств – у них митинги, проблемы, у них снимают руководителей... Мы никого не снимаем, у нас спокойная, рабочая обстановка, никаких проблем нету, президент проводит встречи, совещания, работу свою проводит», – подчеркнул чеченский лидер.

Грозный, Иван Бабурин

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