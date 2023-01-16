Россия и Украина готовят крупный обмен военнопленными

Омбудсмен Турции Сереф Малкок по итогам встречи с коллегами из России и Украины в Стамбуле в понедельник, 16 января, заявил, что стороны работают над большим обменом военнопленных, под который может попасть порядка тысячи человек, – сообщает CNN Turk.

Телеканал передает, что турецкий омбудсмен сказал следующее: «На встрече, на которой я присутствовал, украинский омбудсмен передал российской стороне список из 800 человек. Российский омбудсмен передал украинскому омбудсмену список из 200 человек. На этом событие не ограничивается. Это список раненых, пленных. Кроме того, есть тысячи детей, есть женщины, есть другие проблемы. Для дальнейшего решения вопросов обмена между Украиной и РФ разрабатывается механизм «Стамбульской платформы».

Стамбул, Иван Бабурин

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