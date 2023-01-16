Активы украинских компаний, владеющих Одесским зерновым терминалом, арестованы в Британии

Высокий суд Англии в понедельник, 16 января, арестовал активы компаний GNT Group и Olimpex Coupe International, владеющих Одесскими зерновыми терминалами, – передает украинское агентство УНИАН.

Как сообщает, издание, высокий суд Англии удовлетворил искамериканских инвестиционных компаний Innovatus Capital Partners (Innovatus) и Argentem Creek Partners (ACP), являющихся кредиторами GNT Group и Olimpex Coupe International . В результате были арестованы активы руководителей украинских компаний Сергея Грозы и Владимира Науменко.

Сообщается, что общая стоимость активов оценивается в 118 млн. долларов США.

Лондон, Иван Бабурин

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