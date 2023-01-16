Кадыров уточнил, что не согласен с мнением, что на Украине идет «третья мировая»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в понедельник, 16 января, заявил, что не согласен с экспертами, называющими специальную военную операцию на Украине мировой войной.

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «Сегодня в ходе прямого эфира на одной из социальных площадок… я назвал неуместными разговоры различных экспертов, которые пытаются навязать статус мирового конфликта российской специальной военной операции на Украине. Весь мир не сошелся на НАТО и кучке стран, которые в него входят. Многие крупные государства, включая Китай, Индию, Пакистан и десятки других стран с миллиардами населения, сохраняют нейтралитет. Поэтому до Третьей мировой нам еще далеко. А если кто-то распинается, что «всё мировое сообщество» против России и считает только НАТО «мировым сообществом», то пусть считают это мировой войной»

«Вместе с тем я поделился с аудиторией успехами российских вооруженных сил, которые продолжают планомерно зачищать Донбасс от натовских и бандеровских формирований», – добавил глава Чечни.

Грозный, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»