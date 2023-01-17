Французские учителя начальной школы готовятся к общенациональной забастовке

Генеральный секретарь профсоюза учителей в начальной школе (SNUipp-FSU) Гислен Давид заявила, что во Франции в общенациональной забастовке, намеченной на 19 января, готовы участвовать 70% учителей начальных классов, – во вторник,17 января, пишет Le Figaro.

В комментарии изданию профсоюзный лидер сказала: «Эта цифра в 70% бастующих не стала неожиданностью, поскольку мы понимаем, что вопрос выхода на пенсию стал серьезной проблемой для учителей. Они не хотят этой пенсионной реформы. Поэтому они собираются заявить об этом 19 января, выйдя на улицы. Это примерно такое же число участников акции протеста, что и 5 декабря 2019 года».

По словам Гислен Давид, это прежде всего вопрос о сложности работы учителя и больших трудозатратах.

«Если работать до 64, 65 или даже 67 лет, то в каком они будут состоянии, как подчеркнула она. Уже сейчас у многих, как отметила, в конце их трудовой деятельности полно нарушений опорно-двигательного аппарата, проблемы со спиной, шум в ушах. Со своей стороны, правительство Франции не хочет переоценивать труд учителей, заставляя их работать дольше, но с той же зарплатой. А значит, и пенсия не будет больше», – говорит генсек профсоюза SNUipp-FSU.

Le Figaro сообщает, что более 3-х лет назад во время последней масштабной акции против пенсионной реформы представители образовательного сектора приняли в ней самое активное участие. По данным Snuipp-FSU, доля бастующих в начальной школе тогда также достигла 70%. По данным министерства образования Франциив акциях протеста приняло участие 55% учителей.

Париж, Иван Бабурин

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