Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект за № 279220-8 «О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы», – сообщается во вторник, 17 января, в электронной базе Нижней палаты парламента.

Как передает ТАСС, ранее глава государства назначил замглавы МИД РФ Александра Грушко своим официальным представителем при рассмотрении парламентом вопроса о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.

Москва, Иван Бабурин

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