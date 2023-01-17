Путин внес в Госдуму проект о денонсации Конвенции о защите прав человека

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о денонсации Конвенции «О защите прав человека и основных свобод», – сообщается во вторник, 17 января, в электронной базе Нижней палаты парламента.

В проекте документа, внесенного главой государства, в частности, говорится, что Международные договоры Совета Европы будут считаться прекратившими действие в РФ с 16 марта 2022 года. Среди них – Устав Совета Европы, Конвенция о защите прав человека, пресечении терроризма и другие. Всего предлагается денонсировать 21 документ.

«В связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы считать с 16 марта 2022 года прекратившими действие в отношении Российской Федерации следующие международные договоры: Устав Совета Европы от 5 мая 1949 года, … Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, … Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1977 года», – указано в документе, размещенном в электронной базе Госдумы.

Москва, Иван Бабурин

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