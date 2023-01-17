Президент Литвы заявил, что 99,9% литовцев поддерживают киевский режим

Президент Литвы Гитанас Науседа на панельной дискуссии «В защиту Европы» в Давосе на Международном экономическом форуме во вторник, 17 января, заявил, что будущее Европы определяется на Украине и что почти 100% литовцев поддерживают киевский режим, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Науседа сказал: «Наш общий долг – поддерживать Украину всеми средствами, в первую очередь военными, но также политическими, экономическими, финансовыми, гуманитарными. Помощь Украине должна быть устойчивой, долгосрочной и тесно скоординированной между ЕС и НАТО. Литва является примером того, как маленькое государство может помочь Украине – в Литве 99,9% населения поддерживают Украину».

«У Североатлантического альянса нет альтернативы. Трансатлантическая связь незаменима и должна быть укреплена. Чем прочнее будет каждое звено альянса, тем безопаснее будет Европа и все евроатлантическое пространство», – заявил также глава Литвы во время выступления на Международном экономическом форуме.

Давос, Иван Бабурин

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