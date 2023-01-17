Россия выплатит в бюджеты Совета Европы около шести миллионов евро вместо 34

Во внесенном президентом России Владимиром Путиным законопроекте о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы говорится, что Россия выплатит взнос в бюджеты Совета Европы (СЕ) только около €5,7 млн. вместо €33,7 млн.

В пояснительной записке к законопроекту, размещенному в электронной базе Госдумы во вторник, 17 января, говорится, что «сумма российского взноса в бюджеты Совета Европы и его частичных соглашений за 2022 г. должна была составить около €33,7 млн. В связи с прекращением членства России в Совете Европы было решено выплатить взносы только за период пребывания в этой организации – с 1 января по 15 марта 2022 года. Общая сумма составила около €5,7 млн.».

Следует напомнить, что правительство России 15 марта 2022 года уведомило генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич о выходе из организации и намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека. Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) 16 марта принял решение о прекращении полномочий России в организации. В тот же день Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение приостановить рассмотрение всех жалоб против России.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»