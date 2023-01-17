Главком Украины съездил в Польшу на первый личный доклад к американскому начальнику

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный во вторник, 17 января приехал в Польшу на первый личный доклад к председателю Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли и обсудил с ним основные потребности ВСУ, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Залужный написал: «Сегодня в Польше состоялась моя первая личная встреча с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Поблагодарил генерала Милли за непреклонную поддержку и помощь, оказанную Соединенными Штатами и союзниками Украины».

В свою очередь, Associated Press сообщает, что представитель председателя Объединенного комитета начштабов США Дейв Батлер, объясняя, почему личная встреча двух генералов была так важна, сказал: «Они в деталях обсудили оборону, которую Украина пытается противопоставить действиям России. Это важно – когда два военных профессионала смотрят друг другу в глаза и обсуждают очень важные темы, чувствуется разница».

«В США надеялись, что Залужный посетит в Брюсселе встречу Военного комитета НАТО 18-19 января. В понедельник стало ясно, что этого не случится, а потому Милли принял решение встретиться с Залужным в Польше недалеко от границы с Украиной», – отметил представитель Марка Милли.

Варшава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»