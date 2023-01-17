В Совете Федерации пояснили, чем «грозит» России денонсация договоров с Советом Европы

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев во вторник, 17 января, заявил, что внесенный Владимиром Путиным в Госдуму законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы в России устраняет юридические коллизии после выхода из СЕ, права и интересы граждан остаются защищенными российским законодательством, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Косачев в частности, написал: «Россия вышла из так называемых «закрытых» (то есть открытых только для членов Совета Европы) конвенций этой организации с 16 марта 2022 года, с момента нашего решения о выходе из СЕ. Таких соглашений, включая Устав и ЕКПЧ, более 20. В этом смысле ничего нового не происходит. Законопроект, внесенный президентом, устраняет возникшие вследствие этого юридические коллизии именно в нашем, российском правовом поле. Права и интересы граждан России, как уже неоднократно разъяснялось, надежно защищены еще более строгими нормами собственно российского законодательства».

Ранее сегодня президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы в РФ, в частности, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ. Всего предлагается денонсировать 21 документ.

Москва, Иван Бабурин

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