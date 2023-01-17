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Вторник, 17 января 2023, 21:45 мск

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Лавров призвал азербайджанского коллегу разблокировать Лачинский коридор

Сергей Лавров Архив. Фото: официальный сайт МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым призвал его разблокировать Лачинский коридор, – сообщили в МИД РФ.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства Говорится: «С российской стороны подчеркнута необходимость скорейшего полного разблокирования движения по Лачинскому коридору в соответствии с параметрами, закрепленными в трехстороннем заявлении на высшем уровне от 9 ноября 2020 года».

«Министры акцентировали важность выхода на взаимоприемлемые решения по всем сопутствующим вопросам в целях возобновления комплексной работы по ключевым трекам азербайджано-армянской нормализации на основе трехсторонних договоренностей между Россией, Арменией и Азербайджаном», – сообщили в российском МИДе.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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