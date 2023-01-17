Грета Тунберг задержана в Германии на акции протеста

Шведская экоактивистка Грету Тунберг во вторник, 17 января, была задержана немецкой полицией за участие в акции протеста против сноса деревни Лютцерат для расширения угольной шахты, – сообщают СМИ.

Германские правоохранители заявили, что 20-летнюю активистку уже второй раз задерживают на этом месте. В данный момент она находится в отделении полиции с другими участниками протестов.

Территория поселения Лютцерат принадлежит фирме RWE. Его готовят к сносу, чтобы расширить близлежащую шахту Гарцвайлер. В правительстве ФРГ и компания RWE заявляют, что такой шаг поможет обеспечить энергетическую безопасность Германии в кратчайшие сроки. В свою очередь экологические активисты выступают против расширения угольной шахты и призывают принять срочные меры против использования ископаемого топлива.

Напомним, что в ноябре прошлого года Грета Тунберг в лондонском Royal Festival Hall во время презентации своей «Климатической книги» призвала к свержению всей капиталистической системы. В ходе своего выступления Грета заявила, что помимо борьбы с изменением климата она теперь «добивается крушения деспотичной капиталистической системы».

Берлин, Иван Бабурин

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