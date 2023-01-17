Запрос на поставку истребителей-бомбардировщиков F-16 Турции передан Конгрессу США

Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер на регулярном брифинге во вторник, 17 января, заявил, что американская администрация направила Конгрессу США запрос на продажу Турции истребителей-бомбардировщиков F-16, – сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос о планах поставки Вашингтоном F-16 Анкаре пресс-секретарь Пентагона сказал: «Признавая факт, что это рассматривается Конгрессом, я бы уступил DSCA право говорить о текущем статусе данного дела».

«Разумеется, когда речь идет о двусторонних отношениях США и Турции, мы всегда говорили, что Турция является важным партнером и важным союзником. И мы продолжим работать с лидерами Турции по вопросу о том, как можем укрепить эти отношения, гарантировать, что учитываются оборонные потребности обеих сторон», – заявил официальный представитель американского военного ведомства.

DSCA (Defense Security Cooperation Agency) – профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона и отвечающее за поставки вооружений за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других государств, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

Вашингтон, Иван Бабурин

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