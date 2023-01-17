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NewDayNews.ru

Среда, 18 января 2023, 00:48 мск

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Американские профсоюзы обвиняют Киев в нарушении прав трудящихся

Фото: РИА «Новый День»

Одна из крупнейших профсоюзных организации США – Американская федерация труда (American Federation of Labor-AFL) во вторник, 17 января выпустила заявление, в котором утверждается, что украинские власти используют конфликт с Россией для решения личных вопросов, – сообщает SputnikLive.

В обнародованном заявлении AFL, в частности, говорится: «Украинское правительство сейчас пытается сломать власть профсоюзов и лишить работников важных прав, которые являются ключевыми для поддержки демократии… Так, Киев ввел контракты, по которым работодатель не обязан предоставлять работникам минимальное количество рабочих часов».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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