Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на полях Всемирного экономического форума в Давосе во вторник, 17 января, выступила с призывом дать киевскому режиму любое оружие, которое он может использовать, – сообщает телекомпания CNN.

Отвечая на вопрос телекомпании, поддерживает ли она как бывший министр обороны Германии поставки Киеву немецких танков Leopard, фон дер Ляйен сказала: «У Евросоюза нет своих войск, но я с самого начала заявляла, что Украина должна получить все военные возможности, которые ей нужны и которые она может использовать, включая современные системы. Поэтому я ожидаю, что на встрече в Рамштайне, которая будет 20 января, будет сделан важный шаг вперед в поддержке Украины».

«Евросоюз уже одобрил программу макрофинансовой кредитной помощи Украине на €18 млрд.», – подчеркнула глава ЕК.

Давос, Иван Бабурин

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