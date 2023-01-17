Митрополит Русской православной церкви впервые в истории выступил в ООН

Впервые в истории ООН митрополит Русской православной церкви во вторник, 17 января выступил на заседании Совбеза, созванном Россией в связи с ситуацией на Украине, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления по видеосвязи председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) заявил, что «основа мирного диалога подрывается на Украине попытками правительства уничтожить каноническую Украинскую православную церковь», а также что «лишение гражданства епископов УПЦ является формой массовых политических репрессий».

«Только в 2022 году захвачено 129 храмов Украинской православной церкви», – сообщил присутствующим на заседании Совета безопасности ООН митрополит Русской православной церкви.

Напомним, что 14 января постпред России при ООН Василий Небензя запросил заседание Совета безопасности ООН на 17 января в связи с преследованием инакомыслящих на Украине, а также из-за гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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