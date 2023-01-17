Бывшый госсек США Гери Киссинджер заявил, что Украине в нынешней ситуации целесообразно стать частью НАТО

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе во вторник, 17 января, заявил, что идея нейтрального статуса Украины больше не имеет смысла, ей целесообразно стать частью НАТО, -сообщают СМИ.

В ходе своего выступления на видеосвязи Киссинджер сказал: «Раньше я выступал против членства Украины в НАТО, поскольку боялся, что это приведет как раз к тем процессам, которые мы видим сегодня. Но теперь, когда эти процессы достигли нынешнего уровня, идея нейтральной Украины в таких условиях больше не имеет смысла. В конце процессов, которые я описал, она должна получить гарантии от НАТО, в какой бы форме НАТО их не предоставила. И я считаю, что членство Украины в НАТО было бы оправданным исходом».

При этом политик заявил, что «России должна быть предоставлена возможность вернуться в международную систему после любого мирного соглашения на Украине, и диалог с Россией должен продолжаться».

«Уничтожение России как государства, способного проводить собственную политику, откроет обширную территорию ее одиннадцати часовых поясов для внутреннего конфликта и вмешательства извне в то время, когда на ее территории находится 15 000 и более единиц ядерного оружия. Вот почему я выступаю за диалог с Россией», – сказал Генри Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Давос, Иван Бабурин

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