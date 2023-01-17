Небензя: Россия не собирается мириться с антихристианской и античеловеческой диктатурой на Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза во вторник, 17 января, заявил, что Россия не будет мириться с формированием антихристианской, русофобской и человеконенавистнической диктатуры на Украине, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Небензя сказал: «Тенденции по формированию авторитаризма и диктатуры на Украине начались задолго до СВО. Эти действия киевского режима напрямую угрожают последствиями для мира и безопасности. Россия не ставит и никогда не ставила перед собой целью уничтожение Украины как государства, однако мириться с тем, что у наших границ формируется человеконенавистническая, русофобская и антихристианская диктатура, мы не могли и не будем».

В свою очередь, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), выступая по видеосвязи на заседании Совета безопасности ООН Уголовные дела против епископов и священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) возбуждаются по надуманным причинам.

В частности, митрополит сказал: «СБУ проводит массовые обыски в монастырях и общинах Украинской православной церкви на всей территории страны… По надуманным причинам возбуждаются уголовные дела против епископата и священнослужителей Украинской православной церкви. Как и в годы атеистических гонений в Советском Союзе, их безосновательно обвиняют в антигосударственной деятельности, а так называемыми уликами выступают старые газеты и журналы, богословские и исторические книги из личных библиотек пострадавших В ходе этих мероприятий, добавил он, унижаются честь и достоинство священнослужителей, а также распространяются ложные и клеветнические слухи».

«Политические репрессии против епископата стали кульминацией репрессивной религиозной политики властей Украины на протяжении последних лет, конечной целью которой является тотальный контроль религиозной жизни общества со стороны государственных органов», – заявил митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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