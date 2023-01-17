Кадыров поделился «отличными новостями» с Марьинского направления

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в ночь на среду, 18 января, заявил, что штурмом взят опорный пункт, включая укрепленные позиции на Марьинском направлении.

В своем Telegram-канале Кадыров разместил видео, сопроводив его словами: «Есть отличные новости из зоны СВО, а именно, с Марьинского направления! Бойцы полка спецназначения «Север-АХМАТ» имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МО РФ взяли штурмом опорный пункт, включая укрепленные позиции. Уничтожена большая часть живой силы противника, внушительное количество бойцов ВСУ взято в плен. Этот узел сопротивления был оборудован и состоял сплошь из линии окопов, замаскированных блиндажей, стрелковых защитных сооружений и располагался в выгодной для врага местности. Захват укрепрайона – блестящий результат наших воинов. Данный рубеж обороны был стратегически важен и его взятие является существенным успехом на Марьинском фронте».



«Обратите внимание, что под неприятельским артобстрелом чеченцы оказывают первую помощь пленным. Буквально несколькими минутами ранее эти рассчитывающие на милость победителей лица стреляли по нашим воинам, а после боя те спасают им жизни. Показательная картина, наглядно иллюстрирующая стороны зла и добра», – отметил глава Чечни.

Грозный, Иван Бабурин

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