Небензя: На Украине готовится полная ликвидация Украинской канонической православной церкви

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза во вторник, 17 января, заявил, что Россия обладает информацией о подготовке ряда инициатив на Украине с целью полной ликвидации канонической Украинской православной церкви (УПЦ), – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Небензя сказал: «Сами священники так называемой «Православной церкви Украины» (ПЦУ) на своих «богослужениях», напоминающих политагитацию, не гнушаются раскольнической и ненавистнической риторики, говоря об освобождении святынь из русского плена и очищении. Мы помним, к каким кровавым и трагическим последствиям приводили в истории такие призывы к «очищению». Украина сейчас находится буквально в шаге от братоубийственной внутренней религиозной катастрофы».

«Находящийся у власти режим лишь подливает масла в огонь. По имеющейся информации, готовится целый ряд новых инициатив, цель которых – дискриминация общин и верующих УПЦ, лишение ее исторического и юридического наименования и даже полная ее ликвидация. Усиление политического и административного давления на УПЦ сопровождается клеветнической информационной кампанией в украинских СМИ с участием политиков и чиновников высокого ранга», – подчеркнул российский дипломат.

Следует отметить, что во вторник, 17 января, Винницкая епархия УПЦ опубликовала видео, на котором церковный хор на клиросе храма поют «молитву» на мотив бандеровского гимна «Батько наш Бандера, Украина – мать», но со словами «Батько наш Онуфрий, УПЦ нам – мать», – сообщают украинские СМИ.

Следует отметить, что Онуфрий является митрополитом неканонической (раскольничьей) Православной церкви Украины (ПЦУ).

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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