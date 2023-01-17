Блинкен заявил, что требование России признать новые регионы не способствует началу переговоров с Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли по итогам переговоров в Госдепартаменте во вторник, 17 января, заявил, что требование России к Украине признать новые территориальные реалии не может быть отправной точкой для переговоров по урегулированию на Украине.

В ходе своего общения с журналистами Блинкен сказал: «Была риторика, которую в течение многих недель и месяцев продвигает Россия, о том, что они заинтересованы в дипломатии, а Украина и мы – нет. Это, конечно, совершенно неверно. Мне кажется, достаточно посмотреть на слова Путина. Так, в недавней беседе с президентом Турции Эрдоганом он говорил, что пока Украина не примет новые территориальные реалии, как он выразился, договариваться не о чем. Другими словами, пока Украина не признает и не примет тот факт, что территории не вернутся, не о чем вести переговоры. Это, разумеется, само по себе не имеет шансов на успех».

При этом глава госдепа заявил, что Западные страны решительно настроены на то, чтобы Киев добился успеха на поле боя.

«Украина получила мощную поддержку со стороны двух нащих стран и многих других стран.Мы продолжаем адаптироваться на этом пути. В конечном итоге мы настроены на то, чтобы Украина имела все необходимое для достижения успеха на поле боя», – заявил Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании.

Вашингтон, Иван Бабурин

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