Правительство не поддержало законопроект о «выходном» 31 декабря

Правительство Россия не поддержало законопроект, предлагающий установить 31 декабря нерабочим праздничным днем при сохранении установленного Трудовым кодексом РФ общего количества таких дней, – сообщает в среду, 18 января, ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина.

В отзыве правительства, в частности, говорится: «В 2022 году 31 декабря был выходным днем, в 2023 году он также будет выходным. Правительство Российской Федерации в каждом конкретном случае с учетом сложившихся обстоятельств и условий, а также мнений всех сторон социального партнерства определяет наиболее целесообразный порядок использования нерабочих дней и необходимость переноса одного из выходных дней на 31 декабря… Ранее решения по такому переносу уже принимались, в частности, постановлением правительства «О переносе выходных дней в 2018 году», когда выходной день был перенесен с субботы, 29 декабря 2018 г. на понедельник, 31 декабря этого же года. Таким образом, предлагаемое в настоящее время является избыточным».

Москва, Иван Бабурин

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