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Суббота, 21 января 2023, 15:11 мск

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МАГАТЭ создало постоянную миссию на Чернобыльской АЭС

Архив, Рафаэль Гросси. Фото: МАГАТЭ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду, 18 января заявил, что на Чернобыльской атомной станции создано еще одна постоянная миссия агентства, – сообщают СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Гросси написал: «МАГАТЭ продолжает расширять свое присутствие в Украине. Сегодня я запустил миссию поддержки и помощи МАГАТЭ в Чернобыле. Наблюдатели МАГАТЭ останутся на всех украинских АЭС, чтобы оказывать жизненно важную помощь в обеспечении ядерной безопасности».

Вена, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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