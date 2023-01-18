Шольц заявил, что Россия должна проиграть, чтобы закончился военный конфликт на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на Всемирном экономическом форму в Давосе в среду, 18 января, заявил, что Россия должна проиграть, чтобы закончился военный конфликт на Украине, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления Шольц заявил следующее: «Чтобы военный конфликт закончился, Россия должна проиграть. Поэтому мы поставляем Украине вооружения в тесной коммуникации с нашими партнерами».

При этом, отвечая на вопрос о поставках Украине танков Leopard, федеральный канцлер сказал, что «НАТО хочет избежать прямого столкновения с Россией».

Следует отметить, что ранее сегодня DW сообщало, что на заседании Европарламента в Страсбурге депутаты одобрили предложение депутата Райнхарда Бютикофера от немецких «зеленых» призвать канцлера ФРГ Олафа Шольца разрешить поставки Украине немецких боевых танков Leopard.

«В обращении евродепутатов указывается на необходимость создать европейский консорциум с целью безотлагательной поставки танков Leopard 2 Украине», – сообщает DW.

Давос, Иван Бабурин

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