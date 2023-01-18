Президент Международного Красного креста в ближайшие дни посетит Москву

В Международном Комитете Красного Креста (МККК) в среду, 18 января, сообщили, что президент организации Мирьяна Сполярич-Эггер 19-20 января посетит Москву для обсуждения гуманитарных вопросов с властями РФ и Российским Красным Крестом.

В сообщении, распространенном пресс-службой МККК, говорится: «Президент МККК Мирьяна Сполярич на этой неделе прибудет в Москву с двухдневным визитом, чтобы обсудить актуальные гуманитарные проблемы с представителями власти и Российским Красным Крестом. Поездка состоится 19-20 января».

«Безусловный приоритет для президента Сполярич – сделать так, чтобы делегаты МККК могли регулярно посещать военнопленных, и обеспечить последним гуманное обращение в соответствии с международным гуманитарным правом. Хотя МККК уже посещал военнопленных, принадлежащих к обеим сторонам, он в срочном порядке пытается получить полный, беспрепятственный и регулярный доступ ко всем военнопленным, где бы они ни находились. Сполярич-Эггер планирует обсудить с российскими представителями и ситуацию в других регионах, где гуманитарная обстановка вызывает обеспокоенность: Афганистан, Сирию, Эфиопию и африканский регион Сахель», – добавили в пресс-службе Международной организации.

Женева, Иван Бабурин

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