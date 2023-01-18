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Суббота, 21 января 2023, 15:12 мск

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Мишустин распорядился не платить в Европейскую экономическую комиссию ООН взнос за прошлый год

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, о согласии принять предложение МИД РФ не платить в Европейскую экономическую комиссию ООН взнос за 2022 год.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации в среду, 18 января, говорится: «Принять предложение МИД России, согласованное с Минфином России, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год».

Российскому внешнеполитическому ведомству поручено проинформировать Европейскую экономическую комиссию ООН о принятом решении.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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