Мишустин распорядился не платить в Европейскую экономическую комиссию ООН взнос за прошлый год

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, о согласии принять предложение МИД РФ не платить в Европейскую экономическую комиссию ООН взнос за 2022 год.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации в среду, 18 января, говорится: «Принять предложение МИД России, согласованное с Минфином России, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год».

Российскому внешнеполитическому ведомству поручено проинформировать Европейскую экономическую комиссию ООН о принятом решении.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»