Столтенберг призвал увеличить поставки оружия на Украину «ради мирных переговоров»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на полях Всемирного экономического форума в Давосе в среду, 18 января, заявил, что Украине нужно «существенно больше оружия» для мирных переговоров с Россией, – сообщает Reuters.

В интервью изданию генсек альянса, в частности, сказал: «Это переломный момент в войне и есть необходимость значительного увеличения поддержки Украины. Если мы хотим достичь мирного решения путем переговоров завтра, мы должны предоставить больше оружия сегодня».

Столтенберг также подтвердил Reuters, что между странами Альянса продолжаются консультации о предоставлении Украине танков.

«Ситуация на фронтах боевых действий стабилизировалась в течение последних недель, но длительные ожесточенные бои в городе Бахмут продемонстрировали важность предоставления большего количества вооружения для поддержки Украины. Путин должен осознать, что не может победить на поле боя», – заявил генсек Североатлантического альянса.

Давос, Иван Бабурин

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